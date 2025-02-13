Líder do prefeito na Câmara de Londrina permanece indefinido

A indicação de quem será o líder do prefeito Tiago Amaral (PSD) na CML (Câmara Municipal de Londrina) ainda é uma dúvida que paira nos corredores do Legislativo. Foi cogitada a possibilidade de o nome ser conhecido na sessão desta quinta-feira (13) do Legislativo, mas novamente o prefeito Tiago Amaral (PSD) não definiu quem o irá representar na Casa.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A posição de líder do governo é importante porque, segundo o Regimento Interno da Câmara, cabe a ele representar o Executivo na CML e defender as pautas do seu interesse. Também pode solicitar a retirada de projetos assinados pelo prefeito.





O último líder do governo na Câmara, ainda durante a gestão do ex-prefeito Marcelo Belinati (PP), foi o ex-vereador Eduardo Tominaga (PP), que participou ativamente da aprovação de (quase todas) as leis complementares ao Plano Diretor.





A reportagem questionou a Prefeitura de Londrina sobre a indicação para a liderança, mas, até o fechamento deste texto, não houve retorno.





LEIA TAMBÉM