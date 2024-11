Lídia Maejima é a primeira mulher eleita presidente do TJ-PR

O TJ-PR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) definiu, nesta segunda-feira (11) a nova cúpula diretiva da Corte para o biênio 2025-2026. A desembargadora Lídia Maejima foi eleita presidente, e será a primeira mulher da história a ocupar o cargo de chefe do Poder Judiciário paranaense. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade “Externo a todos, indistintamente, os meus sinceros agradecimentos pela confiança que depositaram em meu nome para dirigir o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Terminada a eleição, o momento é de união e diálogo institucional. Tenho plena consciência da redobrada responsabilidade que recai sobre meus ombros não só pela missão de dirigir o quarto maior tribunal do nosso país, mas também por ser a primeira mulher a receber esta nobre missão”, declarou a presidente eleita. Leia mais: Em entrevista Lula defende proibição de apostas em cartão amarelo e vermelho nas bets Tramita desde 2023 Plano Diretor deve pautar semana na Câmara de Londrina Nova avaliação Presidente Lula tem liberação médica para viajar de avião Eleições Bolsonarismo encara reveses, mas segue forte com votação expressiva e empurrão de Trump

- TJPR



Desembargadora Lídia Maejima (74 votos: eleita no segundo escrutínio) 1º vice-presidente:

Desembargador Hayton Lee Swain Filho (116 votos)

2º vice-presidente:

Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia (70 votos)

Corregedor-Geral da Justiça:

Desembargador Fernando Wolff Bodziak (69 votos: eleito no segundo escrutínio)

Corregedor:

Desembargadora Ana Lúcia Lourenço (76 votos)

Ouvidor-geral:

Desembargador Ruy Alves Henriques Filho (111 votos)

Ouvidor:

Desembargador José Américo Pentado de Carvalho (108 votos)

Órgão Especial (oriundos da carreira da magistratura):

Desembargador Sergio Luiz Kreuz (112 votos) Desembargador Fábio André Santos Muniz (111 votos) Desembargador Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra (108 votos) Desembargadora Lilian Romero (103 votos) Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza (101 votos) Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa Neto (99 votos) Desembargadora Lenice Bodstein (98 votos) Desembargador Jorge de Oliveira Vargas (97 votos)

Órgão Especial (oriundo da carreira da advocacia):

Desembargador Octávio Campos Fischer (86 votos)

Órgão Especial (oriundo da carreira do Ministério Público):

Desembargador Cláudio Smirne Diniz (124 votos)

Conselho da Magistratura:

Desembargador Fernando Prazeres (101 votos) Desembargador Vitor Roberto Silva (94 votos) Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (93 votos) Desembargadora Ângela Maria Machado Costa (86 votos)



PERFIL DA PRESIDENTE