‘Londrina é uma cidade impressionante’, diz prefeito Marcelo Belinati

À frente da prefeitura de Londrina no aniversário de 90 anos do município, o prefeito Marcelo Belinati (PP) não hesita ao adjetivar a cidade: “É impressionante”. Ele, que assumiu a administração quando o município tinha 83 anos, em 2017, acredita que Londrina está vivendo um momento especial em 2024.





“Veja, 90 anos de idade para uma cidade é muito pouco, é uma cidade muito jovem. Outras cidades do porte de Londrina têm 200 ou 300 anos. É uma cidade muito jovem que cresceu, se desenvolveu e se tornou uma das cidades com maior índice de qualidade de vida para sua população. Isso graças àquilo que temos de melhor, que é o nosso povo”, afirma Belinati.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dirigindo-se ao londrinense, ele é enfático ao dizer que sua mensagem é de otimismo devido ao “momento muito especial” que a cidade vive atualmente.





“E eu vejo com muito bons olhos o futuro de Londrina. A cidade está nos trilhos novamente, temos grandes indústrias e grandes empresas vindo para cá, diversas multinacionais, temos a prefeitura mais transparente do Brasil pelo oitavo ano seguido, livre de corrupção. Temos as contas equilibradas e obras por toda parte”, acrescenta.

Publicidade





O pioneirismo de Londrina nas áreas da saúde e da educação não passa despercebido por Belinati, que, mesmo ressaltando a consolidação do município na área tecnológica, destaca que suas “vocações originárias” na prestação de serviços e no comércio não foram deixadas de lado.





“Londrina é um grande polo nacional da construção civil e vive um momento de pleno emprego. As pessoas não estão conseguindo contratar em todas as áreas, e na construção civil esse é um ‘drama’ ainda maior, porque esgotou a mão de obra”, diz o prefeito, que ainda cita a liderança londrinense no agro e o terreno preparado para a industrialização, com a Cidade Industrial.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.