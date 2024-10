Londrina: Justiça Eleitoral proíbe propaganda com desinformação contra Tiago Amaral

Uma série de decisões tomadas ao longo do feriado de sábado (12) proibiu a coligação encabeçada pela candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), de continuar promovendo propagandas eleitorais ofensivas contra Tiago Amaral, candidato a prefeito de Londrina pelo PSD.





O material em questão começou a ir ao ar já na sexta-feira (11), primeiro dia do horário eleitoral do segundo turno.

Uma das decisões da Justiça Eleitoral afirmou que o vídeo disseminado pela chapa de Maria Tereza utiliza declarações fora de contexto, além de divulgar informações não comprovadas. O ato, conforme a magistrada, ofende e degrada a honra e a imagem de Amaral – que, por sua vez, não responde a nenhum processo por corrupção e teve arquivada, a pedido do próprio Ministério Público, a menção a seu nome nas operações denominadas Publicano e Quadro Negro.





Outra decisão, por sua vez, proíbe que o conteúdo impugnado seja exibido novamente ou compartilhado.





Para o advogado Leandro Rosa, responsável por apresentar o caso à Justiça Eleitoral, as medidas adotadas no sábado restabelecem a verdade e interrompem uma ampla campanha de ofensas e mentiras contra Amaral perpetrada já desde as primeiras horas da programação eleitoral no segundo turno.





“Usaram todos os artifícios, mas a Justiça Eleitoral deixou claro que isso é irregular e mandou parar com tudo, porque todas aquelas iniciativas são fake news. São notícias falsas. Tiago Amaral foi injustamente acusado, e posteriormente inocentado, mas agora eles ficam tentando requentar notícias de 2016 para confundir o eleitorado”, afirma Rosa.