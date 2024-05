Londrina: Sessão de julgamento que pode cassar Mara Boca Aberta já dura mais de nove horas

A sessão de julgamento que pode cassar o mandato da vereadora Mara Boca Aberta (Podemos) já dura mais de nove horas. As atividades começaram por volta das 9h30 desta quarta-feira (29) e devem seguir até o meio da noite. A defesa de Mara falou por cerca de 1h15. A parlamentar iniciou sua defesa no plenário às 19h06.





Mara enfrenta a denúncia de quebra de decoro parlamentar com base em três acusações: divulgação da campanha falsa do seu companheiro, Emerson Petriv, o Boca Aberta; abuso de poder econômico e má utilização de recursos do Fundo Eleitoral; e favorecimento pessoal ao proprietário de uma empresa que recebeu verbas de campanha e depois foi nomeado assessor da parlamentar.

Pouco depois de começar, a sessão foi suspensa para análise de um pedido da defesa, que queria a reformulação das perguntas relacionadas às acusações. No começo da tarde, houve indeferimento da solicitação.





Os advogados da vereadora sinalizaram, ainda pela manhã, que não iriam pedir a leitura da íntegra do processo, o que poderia alongar (ainda mais) a sessão. O entendimento foi de não cansar os presentes.

A sessão foi interrompida por volta das 12h30 e só retornou depois das 14h, quando os vereadores iniciaram suas falas, com direito a 15 minutos no plenário. A vereadora Jessicão (PP) defendeu Mara e disse que a cassação “é filme repetido”, se referindo à cassação de Boca Aberta - Emerson Petriv, marido de Mara - em 2017, quando era vereador.





“Nós não temos provas o suficiente para repetir o mesmo erro de novo. Porque depois que passou a cassação do vereador Boca Aberta, ele, inclusive, ganhou na Justiça algumas questões relacionadas àquele momento da cassação dele”, afirmou Jessicão, alegando que houve pressão, desde terça-feira (28), para votar pela cassação. “Não funciono na base da pressão e não gosto do que está acontecendo desde ontem. Jogo sujo não dá para aguentar.”

Santão, que presidiu a CP, negou qualquer perseguição política de gênero, um dos argumentos apresentados pela defesa de Mara. “É muito nefasta uma manifestação nesse sentido”, rebateu. Ele repetiu a posição dada em entrevista à imprensa antes da sessão começar. “Ele sequer estava filiado ao partido Agir. Ele colocou um número que inventou da cabeça dele”, pontuou.





A vereadora Lu Oliveira aproveitou o tempo de fala para defender o seu voto divergente, ressaltando que analisou “a fundo” o processo, “tentando encontrar pelo em ovo”. “Até agora a gente não encontrou”, reforçou. Ela lembrou que a Justiça havia permitido a campanha de Boca Aberta: “Em relação à candidatura individual, essa decisão só ocorreu no dia 4 de outubro”. Para a vereadora, “é a decisão final que conta”.

O relator do processo, vereador Fernando Madureira (PP), ressaltou antes do início da sessão que a Câmara não foi “atrás de investigar ninguém” e que as denúncias chegaram tanto pelo Ministério Público quanto por londrinenses. Ele também defendeu o relatório que pedia a cassação.





“Dentro dos arquivos nós vemos claramente um ponto muito crucial que o ex-vereador Boca Aberta não era candidato ao Senado. Nesse caso, não se pode pôr dinheiro público na campanha dele. E foi colocado, tem comprovação, tem tudo”, observou. Ele disse que o intuito é cumprir a lei e que não se trata de uma “votação política". “É lei, é regra, não pode pôr dinheiro público onde não tem campanha eleitoral, onde não tem registro.”

Mara também falou na chegada à CML, ainda antes das 9h. Ela ressaltou estar apreensiva não só pela possível perda do mandato, mas também pelos oito anos de inelegibilidade. “Eu já passei por isso na Câmara com o Boca [Aberta, que foi cassado em 2017]. Não é fácil passar por todo esse processo”, lembrou. Ela afirmou que ter uma defesa contundente. A parlamentar, contudo, voltou a dizer que o julgamento é político.





Ela ainda defendeu que suas contas da campanha de 2022, quando concorreu a deputada federal, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. “Hoje, novamente, eu vou comprovar que não foi uma ‘campanha fake’. Nós fomos autorizados, o Boca foi autorizado pela juíza a ser candidato e tudo isso eu tenho falado. É uma perseguição política, sim, são inimigos do Boca que eu herdei.”

Presidente da CP, o vereador Santão (PL) também negou qualquer perseguição política contra Mara: “Esse argumento, eu vou falar com palavras claras, é falso, é mentiroso, é forçoso e é nefasto”. Ele citou que uma decisão há um mês da eleição de 2022 não reconheceu a candidatura de Boca Aberta. Santão pediu a leitura do relatório final da comissão.





“Ele (Boca Aberta) sequer estava filiado ao partido Agir. Ele colocou um número que inventou da cabeça dele”, disse. "As provas estão todas nos autos."