Londrina tem quatro locais com seções de voto em trânsito

Com o voto em trânsito, as pessoas que estão fora da cidade em que moram podem participar do pleito em outro local. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informa que isso é possível porque os eleitores solicitaram previamente o voto em trânsito à Justiça Eleitoral. Ou seja, avisaram com antecedência – entre os dias 18 de julho e 18 de agosto – que em eventual segundo turno estariam em outra cidade.





Neste domingo (30), 314.803 eleitoras e eleitores no país poderão votar em trânsito no segundo turno das Eleições 2022.

Em Londrina, são quatro locais com seções de voto em trânsito: Colégio Estadual Marcelino Champagnat, Colégio Estadual Vicente Rijo, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Colégio Universitário.





Sheila Cristina Carvalho Farinha, 45, diz que poder votar mesmo estando longe de sua cidade natal é muito importante. "Quero muito votar nessas eleições e, para mim, foi muito bom ter o voto em trânsito. Nas eleições passadas, a gente não podia votar estando em outra cidade. Nossa opção era somente justificar", comenta Farinha, que é de Brasília e se mudou para Londrina há alguns meses.