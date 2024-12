Londrina: Tiago Amaral articula aumento salarial para secretariado em 2025

Nas últimas horas, o principal assunto nos bastidores políticos de Londrina foi a possibilidade de reajuste salarial para os secretários e o vice-prefeito para 2025, a partir de uma demanda do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD). O tema vem sendo discutido nos corredores da CML (Câmara Municipal de Londrina) e, na tarde desta quarta-feira (18), a equipe de transição de Amaral convocou uma entrevista coletiva para esta quinta-feira (19), às 9h, para divulgar mais detalhes da proposta.





Hoje o vice-prefeito de Londrina recebe R$ 9.130,33 e os secretários municipais, R$ 14.414,14.

Apesar do tempo curto - esta quinta terá uma sessão ordinária e a sexta, uma extraordinária -, a avaliação é que é possível pautar a matéria ainda este ano, aprovando sua tramitação em regime de urgência. O projeto teria de ser assinado pela Mesa Executiva, que, segundo o Regimento Interno, tem a prerrogativa de fixar o subsídio de prefeito, vice e do secretariado.





Nos bastidores da CML, vários vereadores comentaram o assunto, sempre como uma hipótese. E alguns deram razão ao aumento salarial, entendendo que os valores praticados hoje podem afastar bons nomes da próxima gestão. Até a tarde desta quarta, contudo, nenhum PL com esse intuito foi protocolado no Legislativo - a sessão extraordinária não tem hora para acabar.





O aviso de coletiva afirma que Tiago e o coordenador da transição, Gerson Guariente, estarão à disposição “para falar com a imprensa sobre Projeto de Lei que trata da atualização dos valores recebidos por secretários e vice-prefeito”. O aviso ainda garante que o salário do prefeito não terá atualização, até porque é o teto do funcionalismo e traria um impacto financeiro maior.





Em atualização.