Londrina: Tiago Amaral tem 45% e Maria Tereza, 38,5%, a quatro dias do segundo turno

Nos votos válidos, pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 mostra Tiago Amaral com 53,9% e Maria Tereza, com 46,1%





A fotografia de momento da corrida pela Prefeitura de Londrina evidencia uma disputa acirrada a quatro dias do segundo turno. A pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta quarta-feira (23) traz o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) na liderança, com 45% das intenções de voto, ante 38,5% da ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP).

Foram entrevistados 1.064 londrinenses entre os dias 19 e 21 de outubro. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o n° PR-06170/2024.





Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 17, houve redução na distância entre os candidatos - era 15% e agora está em 6,5%. O percentual é referente ao cenário estimulado, quando o nome dos candidatos é apresentado. Tiago oscilou negativamente de 48,5% para 45%, e Maria Tereza subiu de 33,5% para 38,5%. Os indecisos caíram de 10% para 8,5%, e 8% - mesmo percentual do último levantamento - responderam nenhum, branco ou nulo. Considerando os votos válidos, o candidato do PSD tem 53,9% e a progressista, 46,1%.

O diretor estatístico do Instituto Multicultural, Edmilson Leite, avalia como natural a redução da distância entre os prefeituráveis na reta final do pleito.





“O candidato, quando está em primeiro lugar, chega em um patamar que seria o teto. A partir daí, o outro candidato, pelas ações que faz, tenta encurtar essa distância. Foi o que ocorreu nessa diferença de uma semana, do dia 14 para o dia 21 [se referindo ao último dia de coleta das duas pesquisas]”, explica o diretor.

Para Leite, a dúvida é se essa tendência de aproximação vai continuar até o domingo (27) ou se haverá estabilidade na intenção de voto de Tiago Amaral e Maria Tereza.





“Se continuar, nós vamos ter no domingo uma disputa acirradíssima. O novo prefeito de Londrina será eleito com não mais que 51% dos votos. Essa é a tendência”, justificando que o histórico de eleições na cidade traz resultados apertados - em 2012, por exemplo, Alexandre Kireeff (PSD) foi eleito com 50,53% dos votos válidos. "Independentemente de quem for o próximo prefeito, a diferença vai ser de 1%."