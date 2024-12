Londrina: Tiago Amaral, vice e vereadores são diplomados nesta terça

A Justiça Eleitoral realizou nesta terça-feira (17), em solenidade na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Londrina, a diplomação do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD) e de seu vice, Junior Santos Rosa (PL), eleitos com 143.745 votos. Também foram diplomados os vereadores eleitos Anne Ada (PL), Antonio Amaral (PSD), Marcelo Oguido (PL), Marinho (PL), Michele Thomazinho (PL), Régis Choucino (PP), Sidnei Matias (Avante) e Valdir Santa Fé (PP); e os reeleitos Matheus Thum (PP), Mestre Madureira (PP), Roberto Fú (PL), Chavão (Republicanos), Deivid Wisley (Republicanos), Emanoel Gomes (Republicanos), Flávia Cabral (PP), Giovani Mattos (PSD), Jessicão (PP) e Lenir De Assis (PT), que comporão a 19ª Legislatura (2025-2028), assim como os suplentes das coligações vencedoras.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A diplomação foi aberta com a execução do Hino Nacional Brasileiro pelo violinista Roney Marczak, seguido de um pronunciamento do juiz eleitoral Mauro Ticianelli, responsável pela 157ª ZE (Zona Eleitoral) de Londrina. Atendendo à imprensa, o magistrado fez um balanço positivo do processo eleitoral no município.





“Os dias da eleição, sinceramente, são os melhores. Então, foi tudo muito bem, as urnas novas funcionaram e tenho a impressão que ficou muito clara a segurança do processo, um processo aberto e plural, com as várias metas que o Tribunal conseguiu implementar neste ano”, avaliou.

Publicidade





O presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, ressaltou que a diplomação encerra o processo eleitoral e dá segurança jurídica para a posse.





"A diplomação daqueles que foram eleitos é um ato muito importante. Há um reconhecimento da Justiça Eleitoral de que a prestação de contas está correta e é um requisito para tomar posse no dia 1° de janeiro. É esse coroamento da festa democrática”, disse Bengtsson, que entende que foi possível alcançar eleições seguras e pacíficas.





“A gente compara, até com outros locais, com outros estados, ainda bem que aqui não houve nenhum caso de homicídio, de lesão corporal, uma coisa mais grave em relação ao processo eleitoral. Sabemos que é sempre intenso, aqui em Londrina, por exemplo, foi uma eleição bem intensa, mas o objetivo era chamar atenção para termos eleições pacíficas”, acrescentou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: