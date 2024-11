Londrina vai sediar o 1º Encontro de Transparência e Controle Social

Londrina sediará o 1º Encontro de Transparência e Controle Social: Novas Perspectivas para uma Governança mais Participativa. O evento acontecerá nesta terça-feira (26), a partir das 8h, no auditório Cyro Grossi, na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e deve contar com mais de 200 participantes de municípios paranaenses e de outros estados.





O objetivo do encontro é promover o diálogo e a reflexão sobre a importância da transparência nas instituições públicas e o fortalecimento do controle social, abordando temas essenciais para o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Representantes da Prefeitura, UEL, TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), CGE (Controladoria-Geral do Estado do Paraná), entre outros, trocarão informações e experiências entre si e com a plateia para difundir, cada vez mais, o conceito da transparência e do controle social. O evento é promovido pela UEL e conta com apoio da Prefeitura de Londrina.





MODELO DO CONCEITO

Estarão presentes gestores de autarquias municipais, estaduais e federais que se envolvam com questões de transparência e controle social, como agentes de compliance, auditores, corregedores, agentes de transparência, ouvidores e controladores, além de estudantes de diferentes áreas que se interessam pelo assunto.





Segundo o professor da UEL e atual agente de Transparência da instituição, Décio Sabbatini Barbosa, dos 219 inscritos, 26% dos participantes são de outras cidades paranaenses e de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Amazonas.





“Londrina atingiu, recentemente, o índice de 99,80% em transparência pública, conquistando o Selo Diamante do PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública), conferido pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas) e pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Desta forma, nossa cidade torna-se um modelo deste conceito e o evento promoverá, cada vez mais, Londrina para o estado do Paraná e para o Brasil”, ressaltou.





