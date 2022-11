Londrinense Márcia Lopes vai compor equipe de transição do governo

Ex-ministra no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República, a assistente social londrinense Márcia Lopes, 65 anos será uma das coordenadoras da área de assistência social na equipe de transição do petista.





Seu nome foi confirmado nesta terça (8) pelo coordenador da transição, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Além dela, a senadora e candidata à Presidência Simone Tebet (MDB), a economista Tereza Campelo e o deputado estadual André Quintão (PT-MG), também serão coordenadores da assistência social no governo de transição.

Formada em Serviço Social na UEL (Universidade Estadual de Londrina), onde também foi docente, Márcia Lopes foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, último ano do segundo mandato do ex-presidente Lula. Antes, ela havia atuado como secretária executiva do ministério durante quatro anos.





Filiada ao PT há 40 anos, Lopes também foi vereadora em Londrina de 2001 a 2004 e candidata a prefeita da cidade pelo partido em 2012, quando ficou em terceiro lugar.

