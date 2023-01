Londrinenses em Brasília relatam ‘clima de festa’ na posse de Lula

Entre os milhares de brasileiros presentes em Brasília (DF) neste domingo (1º), moradores de Londrina e de outras cidades do Norte do Paraná também decidiram pegar a estrada para assistir in loco a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu terceiro mandato como presidente da República.





A professora de Londrina Ana Carolina Consani foi de carro até a capital federal acompanhada do namorado, o também professor Anderson Montagner. Eles fizeram o percurso de mais de 1.100 quilômetros ao lado de um casal de amigos de Jacarezinho (Norte Pioneiro).

“A viagem foi longa e cansativa. Hoje passamos 1h10 entre metrô e ônibus, ficamos em pé um tempão no sol, mas estamos felizes demais. O clima é de muita festa”, contou a educadora à reportagem, na tarde de domingo .





Por onde o grupo passou, conforme a londrinense, havia segurança reforçada, mas eles não presenciaram episódios de violência.

“Helicópteros, viaturas, muitos policiais e outros agentes de segurança. Havia atiradores de elite nos prédios dos ministérios. Até agora não vi nem ouvi falar de nenhuma confusão”.





'MUITA GENTE CHOROU'

Famílias também levaram seus crianças para o evento, segundo Consani. “Quando o carro [Rolls-Royce com Lula] passou, muita gente chorou. A sensação é de alívio, de finalmente voltar à normalidade. É como acordar de um pesadelo que durou quatro anos.”







Além disso, a militância do Partidos dos Trabalhadores em Londrina se organizou para marcar presença na posse do petista. Integrante do diretório da legenda na cidade, César Hartmann fez parte de uma caravana composta por 51 pessoas de Londrina e região





“Desde a destituição da [ex-presidente] Dilma Rousseff, a gente viveu um momento de ataque aos direitos dos trabalhadores. Nos últimos anos, o que a gente viu foi aumentar a desigualdade e a pobreza”, comentou.







