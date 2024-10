Londrinenses esperam eleição ágil e tranquila no segundo turno

Com apenas uma escolha a fazer neste domingo (27), os londrinenses esperam uma eleição ágil e tranquila no segundo turno. Com mais de mil locais de votação, Londrina é uma das três cidades paranaenses em que os eleitores voltam às urnas para escolher o próximo chefe do Executivo municipal. No caso do município, seguem na disputa a ex-secretária de Educação Professora Maria Tereza (PP) e o deputado estadual Tiago Amaral.





No Colégio Mãe de Deus, no centro, com exceção de uma seção onde a urna deu problema e teve que ser trocada, as filas estavam rápidas e sem maiores transtornos. "Sempre venho votar cedo por já ficar com o restante do dia livre e só esperar o resultado. É importante vir exercer o direito que temos ao voto e poder ajudar a decidir o futuro de Londrina", afirmou o administrador José Carlos de Almeida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No primeiro turno a cidade registrou uma abstenção de 27.77%, a maior dos últimos 20 anos. "Muitas pessoas acabam não se importando em votar, porém, quando não aproveitamos essa oportunidade deixamos na mão dos outros uma decisão importante. Tomara que as pessoas aproveitem esse domingo para ir votar e que quem for eleito ou eleita faça um bom trabalho", comentou a aposentada Darci Bernardes.





Quem não votou no primeiro turno pode ir normalmente neste segundo, já que a Justiça Eleitoral considera duas eleições independentes. A votação acontece até 17h. Londrina tem quase 400 mil eleitores.