Luísa Canziani acredita que fusão de secretarias em Londrina não vai prejudicar políticas públicas

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) acredita que a fusão das secretarias de Assistência Social, de Políticas para as Mulheres e do Idoso na futura pasta de Família e Desenvolvimento Social, que será comandada pela empresária Marisol Chiesa, não trará prejuízos para o desenvolvimento de políticas públicas em Londrina.





A mudança no secretariado foi um dos primeiros atos da gestão do prefeito Tiago Amaral (PSD), mas a reforma ainda será analisada pela CML (Câmara Municipal de Londrina).

Em nota encaminhada à FOLHA, a parlamentar diz que a preocupação dos londrinenses deve ser com a execução de ações voltadas “ao público das três secretarias mencionadas: mulheres, idosos e pessoas em desproteção social”.





“E acredito que esse trabalho será feito, com a implementação de programas e projetos integrados e transversais para atingir todos esses grupos de forma unificada”, afirma Canziani, que reconhece o pioneirismo de Londrina nessas políticas - o município teve a primeira Secretaria do Idoso do país e um dos primeiros órgãos de defesa das mulheres -, mas cita o exemplo do governo do Estado na fusão de pastas.

“O governo estadual, sob o comando do governador Ratinho Junior, conta com a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, que abarca Assistência Social, Direitos da Juventude, Política da Criança e do Adolescente e Política da Pessoa com Deficiência, e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, para o desenvolvimento de todas essas políticas de forma integrada. E temos alcançado bons resultados”, pontua.





A deputada diz que confia na capacidade do prefeito para conduzir Londrina “rumo ao desenvolvimento econômico e social”.





“Ele assumiu o mandato há poucos dias e acredito que devemos dar um voto de confiança para que ele desenvolva seu trabalho. Mas estamos acompanhando e vamos cobrar a efetividade da secretaria”, completa Canziani.





