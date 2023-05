Luísa Canziani diz ser a favor da regulamentação das redes sociais, mas critica urgência de votação

Em seu segundo mandato consecutivo como deputada federal, Luísa Canziani (PSD) é mais um dos nomes da política local que não descartam concorrer à Prefeitura de Londrina em 2024.





Em visita à FOLHA nesta segunda-feira (8), a filha do atual presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, disse que aceitará disputar o pleito caso seja essa a decisão do grupo político que orbita em torno da família. Também no PSD, os deputados estaduais Tiago Amaral e Tercilio Turini têm sido cotados para o páreo. O deputado federal Filipe Barros (PL) e o advogado André Trindade (sem partido) são outros nomes de bastidores a constar na corrida municipal.

