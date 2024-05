Lula anuncia nova fase do PAC com obras para prevenção de desastres, em meio à tragédia no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta quarta-feira (8) os projetos escolhidos no âmbito do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, incluindo obras para contenção de encostas e prevenção de desastres naturais.



O anúncio acontece em meio às chuvas fortes e as inundações que atingem o estado do Rio Grande do Sul, deixando um total de 95 mortos.



Para a prevenção de desastres naturais, serão R$ 1,7 bilhão. Governo afirma que todos os projetos apresentados pelo Rio Grande do Sul foram contemplados.

O governo planeja investir um total de R$ 18 bilhões nesses projetos, que integram os eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes do Novo PAC.



A maior parte desse montante será destinado para a renovação de frotas de ônibus, com veículos elétricos ou movidos a biocombustíveis.

Também deverão ser destinados R$ 5,2 bilhões para urbanização de favelas, R$ 313 milhões para regularização fundiária e R$ 400 milhões para abastecimento de água.



Em relação aos projetos para a contenção de desastres, o governo Lula afirma que os recursos serão destinados para obras de contenção de encostas em 91 municípios com problemas recorrentes de deslizamentos.

"Em decorrência das fortes chuvas e enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul, todas as propostas de obras de contenção de encostas enviadas pelo Estado foram contempladas", afirma material divulgado pela Presidência.



O Rio Grande do Sul vem sendo atingido desde a semana passada por fortes chuvas e inundações, que afetaram mais de 400 municípios. O total de mortos chegou a 95. O número pode aumentar ainda mais nos próximos dias, pois há um total de 128 desaparecidos, além de 372 feridos. Também há quatro óbitos em investigação.

De acordo com a Defesa Civil, há 66.434 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 158.992 desalojados.



Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 414 foram afetados pelas fortes chuvas da região. O número representa 83% de todo o estado gaúcho.



As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual e mais de 327 mil alunos foram impactados. Até o momento, 941 escolas foram afetadas, 421 danificadas e 71 escolas servem de abrigo.



A tragédia tem sido comparada ao furacão Katrina, que em 2005 destruiu a região metropolitana de Nova Orleans, na Lousiana (EUA), atingiu outros quatro estados norte-americanos e causou mais de mil mortes.