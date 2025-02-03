Lula bate Tarcísio, Gusttavo Lima, Eduardo Bolsonaro e Marçal em simulações de 2026

O presidente Lula (PT) bateria nomes aventados até o momento para disputar as eleições de 2026, incluindo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gusttavo Lima (sem partido), Pablo Marçal (PRTB) e Eduardo Bolsonaro (PL), aponta nova pesquisa Genial/Quaest.





O levantamento testou quatro cenários para o primeiro turno e seis para o segundo. O atual presidente aparece na frente em todos eles nas intenções de voto, assim como ocorreu no levantamento anterior, divulgado em dezembro.





O cantor sertanejo Gusttavo Lima é o que mostra a menor desvantagem numa eventual segunda votação, de seis pontos percentuais (41% a 35%). Depois vem o governador Tarcísio, com nove pontos (43% a 34%), e então o deputado federal Eduardo e o influenciador Marçal, com dez pontos cada um (44% a 34%).





Em todas essas hipóteses, cerca de 1 em cada 5 eleitores afirma que votaria em branco, nulo ou não votaria, e 3% ou 4% se dizem indecisos.





A pesquisa também testou outros dois nomes contra Lula em segundo turno. No caso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o placar fica em 45% contra 28%. Já no caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), vai para 45% a 26%.





CENÁRIOS DE 2º TURNO PARA 2026





Lula 41 x 35 Gusttavo Lima

Lula 43 x 34 Tarcísio

Lula 44 x 34 Eduardo Bolsonaro

Lula 44 x 34 Marçal

Lula 45 x 28 Zema

Lula 45 x 26 Caiado





Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado ao entrevistado, 78% se disseram indecisos. Apenas três pontuaram: Lula e Jair Bolsonaro (declarado inelegível até 2030 pela Justiça Eleitoral) aparecem com 9%. Gusttavo Lima, por sua vez, tem 1%.





A Genial/Quaest entrevistou presencialmente 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais nos dias 23 a 26 de janeiro, com margem de erro de um ponto percentual, para cima ou para baixo.





O resultado divulgado nesta segunda (2) faz parte do levantamento apresentado na semana passada, que indicou que, pela primeira vez, a avaliação negativa do governo Lula superou a positiva.





Nas hipóteses de primeiro turno, Lula tem entre 28% (em cenário apenas sem Tarcísio) e 33% (em cenário que inclui apenas Gusttavo Lima entre os mais bem posicionados).





O governador de São Paulo, o cantor, Marçal, Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) dividem o restante majoritário dos votos, variando de 9% a 18% a depender dos possíveis candidatos em disputa. Gusttavo Lima chega a 18% em cenário pesquisado sem Tarcísio, Eduardo e Marçal.





A pesquisa também submeteu 12 nomes aos entrevistados para avaliar seu grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição, incluindo ainda o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).





Dizem que conhecem e votariam em Lula 47%, índice muito próximo dos 49% que dizem conhecê-lo e não votariam nele. Já Bolsonaro tem rejeição maior: 53% o conhecem e não o elegeriam, e 41% conhecem e elegeriam.





Gusttavo Lima e Michelle empatam dentro da margem de erro nesse quesito. São rejeitados por cerca de 50%, enquanto outros 21% ou 22% dizem não saber quem são. As maiores rejeições são de Haddad (56%) e de Eduardo Bolsonaro (55%), entre os que os conhecem.





O levantamento da Genial/Quaest é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.



