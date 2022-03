Lula deve anunciar candidatura a presidente em 9 de abril em ato em SP

Com os contornos da federação com legendas de esquerda definidos e a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin encaminhada, o PT vai começar a se dedicar à construção da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições deste ano.



O plano é lançar sua candidatura no início de abril, conforme adiantou o jornal O Globo, com um grande ato público para marcar a entrada mais efetiva na corrida presidencial.



A data mais provável é 9 de abril, um sábado. O local ainda não está definido, mas o evento ocorrerá em São Paulo.



"Há um consenso no partido que já dedicamos bastante tempo a essas costuras internas. Agora é o momento de uma sinalização para fora. Chegou a hora de entrar no debate nacional para valer", afirma o ex-ministro Gilberto Carvalho.

Lula queria fazer uma cerimônia ainda em março, mas foi convencido a aguardar o fim da janela partidária, para se ter um cenário eleitoral mais claro.



O partido já se dedica à confecção de clipes e peças de campanha para o evento. A partir daí, a ideia é que Lula comece a rodar o país em agendas públicas para montar o movimento de enfrentamento a Bolsonaro que pretende criar.