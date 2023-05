Lula deve defender a paz na Ucrânia em cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve embarcar nesta quarta-feira (17) com destino ao Japão para participar da cúpula do G7, onde fará uma defesa da paz na Ucrânia, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Os participantes devem emitir uma declaração conjunta ao final do encontro de líderes.





"Como é uma declaração sobre segurança alimentar e há efeitos da Ucrânia no acesso a alimentos, uma referência ao confiito deverá ser feita no documento. Naturalmente, o governo brasileiro está negociando a linguagem”, afirmou Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty.

