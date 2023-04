Lula espera que acordo entre Mercosul e União Europeia seja fechado ainda neste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (25) que o Brasil e os países do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações do acordo com a União Europeia ainda neste ano.





Publicidade

Publicidade

"O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia, e esperamos ter boas notícias ainda neste ano. É um acordo muito importante para todos, e queremos que sejaequilibrado e que contribua para a reindustralização do Brasil”, declarou Lula durante fórum com empresários brasileiros e espanhóis em Madri