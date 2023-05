Lula retoma exigência de vistos para turistas dos EUA, Austrália, Canadá e Japão

O Brasil voltará a exigir que turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão apresentem visto para entrar no país. A decisão, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (3) e em vigor a partir de outubro, revoga uma medida promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que dispensava os vistos de forma unilateral.





A Folha de S.Paulo já havia antecipado que o governo havia tomado uma resolução nesse sentido em março deste ano. Uma possibilidade estudada pela administração à época era retomar o princípio de reciprocidade. Adotado historicamente pelo Itamaraty, ele prevê cobrar de cidadãos dos outros países as mesmas regras que estes Estados determinam para os brasileiros.

Então Ministério das Relações Exteriores estudava o impacto da medida para o turismo. No caso dos Estados Unidos, o aumento do número de turistas de 2018 para 2019 foi de 12%, saindo de 391 mil para 439 mil. Em 2022, vieram 355 mil americanos, abaixo do nível pré-pandemia.





Já no Japão, houve um decréscimo de 4% no fluxo de visitantes entre 2018 e 2019, de 59 mil para 56 mil. Em 2022, foram 16,8 mil turistas oriundos do país asiático.





Bolsonaro anunciou a revogação da necessidade às vésperas da viagem que faria para os Estados Unidos, para encontrar o então presidente, Donald Trump, em março de 2019.





A isenção de visto se aplicou aos que viajam ao Brasil para fins de turismo, negócios, trânsito e atividades artísticas e esportivas. Também se estendeu para pessoas "em situações excepcionais por interesse nacional".