Lula sanciona lei que estabelece Dia Nacional da Música Gospel

Em cerimônia no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (15), o presidente Lula (PT) sancionou um projeto de lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel, a ser celebrado no dia 9 de junho.





Na ocasião, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), que faz parte da bancada evangélica e foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), discursou e teceu elogios à gestão de Lula, que tem tentado se aproximar do eleitorado evangélico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Otoni disse que discorda de Lula no que diz respeito à política e que a maioria dos evangélicos não apoiou o petista no pleito de 2022, mas que o grupo escolhe pautas com base em valores e crenças e que a igreja "não é de direita ou esquerda". O parlamentar ainda elogiou as políticas sociais do governo Lula.





Além de Lula e Otoni, participaram da cerimônia o deputado federal por São Paulo Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e a deputada federal pelo Rio de Janeiro Benedita da Silva, ambos do PT.

Publicidade





Durante a cerimônia, os presentes cantaram um trecho da canção "Faz um Milagre em Mim", sucesso do compositor Régis Danese, gravado em 2008.





O projeto de lei do Dia da Música Gospel foi criado pelo deputado federal Raimundo dos Santos (PSD-PA), que é sanfoneiro e cantor gospel. A data foi aprovada pelo Congresso em agosto deste ano e teve apoio de diversos políticos de oposição ao governo federal, como a parlamentar Damares Alves (PL-DF).





No mês passado, Lula também sancionou o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico, a ser comemorado também em data próxima, no segundo domingo do mês de junho.