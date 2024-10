Mais de 2 mil pessoas com deficiência atuarão como mesárias no Paraná

As eleições municipais de 2024 no Paraná terão a participação de 2.052 PcD (pessoas com deficiência) e com TEA (transtorno do espectro autista), conforme o levantamento feito pela Assessoria de Inovação e Acessibilidade do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).





O número de mesários e mesárias com deficiências e com TEA nomeados no Paraná equivale a 32,3% do total de nomeações no país para o pleito de 2024. Em comparação com as Eleições Municipais de 2020, quando o número de nomeações foi de 202, o total de PcD e pessoas com TEA atuantes como mesárias é 1.016% maior.

Durante a capacitação realizada em Maringá (Noroeste), a chefe do Cartório da 137ª Zona Eleitoral, Elaine Berbete, destacou que o incentivo à participação dessas pessoas no processo eleitoral “marca uma nova era da participação da pessoa com deficiência na organização dos trabalhos eleitorais”. “A pessoa com deficiência tem muito a contribuir com a nossa sociedade e nós queremos participar disso”, acrescentou.





ESTATÍSTICAS

Entre as nomeações desse público, 19% são pessoas neurodivergentes; 18%, pessoas com deficiências de locomoção; 16%, pessoas com deficiências visuais; e 12%, pessoas com deficiências auditivas.

Além desses grupos, para assegurar a acessibilidade no pleito, também foram nomeados como mesários 122 intérpretes de língua brasileira dos sinais (Libras), 438 auxiliares que darão suporte às PcD e 3.783 coordenadores de acessibilidade.





INCLUSÃO EM AÇÃO

Por meio do projeto Inclusão em Ação, desenvolvido pela AIA, o TRE-PR incentiva a participação de pessoas com deficiência como mesárias, candidatas e eleitoras nas Eleições de 2024. Para tornar possível a participação dessas pessoas como mesárias, foram desenvolvidas capacitações específicas de acordo com a necessidade de cada grupo.

Em setembro, os treinamentos foram realizados nas cidades de Ponta Grossa (Campos Gerais), Foz do Iguaçu (Oeste), Rio Negro (Sudoeste), São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), Londrina, Maringá e Cascavel (Oeste).





Em Londrina, o treinamento aconteceu no dia 13 de setembro. Em entrevista à FOLHA, o juiz Mauro Ticianelli, da 157ª ZE (Zona Eleitoral), informou o número de voluntários PcD superou as expectativas.





O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo (6).





(Com informações do TRE-PR)