Mais de dois mil londrinenses pedem para votar fora da cidade em outubro

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) divulgou na tarde detsa sexta-feira (19) o balanço do número de eleitores paranaenses que solicitaram o voto em trânsito. Ao todo, 24.225 solicitações de transferências foram registradas de eleitores do Paraná buscando outros locais de votação para o primeiro ou segundo turno.





Em Londrina, 2.084 eleitores solicitaram voto em trânsito e deverão estar em outras cidades ou fora do Estado no primeiro ou segundo turno, programados para os dias 2 e 30 de outubro.

As seções eleitorais para voto em trânsito são montadas apenas nas capitais e nas cidades com mais de 100 mil habitantes. No Paraná são 12 municípios onde os eleitores puderam solicitar o instrumento eleitoral.





Depois de Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina são as cidades com maior procura.

Só em Curitiba 4 mil eleitores de outros domicílios eleitorais optaram por votar na capital do Estado. Entretanto, o número de pessoas com título de fora que optaram por votar na cidade ainda não foi finalizado.





Somente na segunda-feira (22) os números finais sobre voto em trânsito serão divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitora).





