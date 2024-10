Marcelo Belinati diz estar confiante na vitória de Maria Tereza no segundo turno

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), compareceu para votar neste domingo (27), no Colégio Universitário, na zona sul. Belinati chegou ao colégio por volta das 7h40 para falar com a imprensa e disse estar confiante na vitória de Maria Tereza (PP).





O prefeito salientou que, para os próximos anos, Londrina pode esperar grandes indústrias e mais empregos, porém admitiu que ainda há coisas que precisam ser feitas.

“Londrina tem a prefeitura mais transparente do Brasil há sete anos, ou seja, livre da corrupção. Temos as contas equilibradas e obras de melhoria por toda a cidade. Podem ir de leste a sul, de norte a oeste. No entanto, a cidade é um organismo vivo. Sempre há o que fazer”, pontuou.

Belinati também disse que Maria Tereza fez uma "boa campanha", mas precisou se defender. "Ela apresentou as melhores propostas. Propostas em todas as áreas da cidade e o que ela quer fazer para melhorar Londrina. A campanha começou a subir o tom em razão dos ataques que sofreu."





