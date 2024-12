Marcelo Belinati sanciona leis complementares do Plano Diretor de Londrina

Após muita discussão no âmbito do Executivo e do Legislativo e expectativa de entidades de classe, as leis complementares do Plano Diretor de Londrina foram oficialmente sancionadas nesta sexta-feira (27) pelo prefeito Marcelo Belinati (PP), durante cerimônia na prefeitura. Foram assinadas as leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano; Parcelamento do Solo; Preservação do Patrimônio Cultural; Sistema Básico Viário; Código de Obras e Edificações e Código de Posturas, além do projeto que define a AUE (Área de Expansão Urbana).





A Lei Geral do Plano Diretor havia sido aprovada em 2022, no entanto, as complementares só começaram a chegar na Câmara no ano passado. Até então apenas a lei de Divisão Territorial foi avalizada, em dezembro de 2023. “É um trabalho que nós estamos fazendo desde o primeiro ano de mandato na prefeitura, com reuniões com a população, ouvindo as pessoas, depois com a confecção dos projetos, o debate com os segmentos técnicos. É importante que a população entenda que o Plano Diretor mexe com a vida de todos, rege a cidade em tudo aquilo que ela vivência”, destacou o prefeito Marcelo Belinati.

A lei geral junto com as complementares define, por exemplo, onde indústrias podem funcionar, zonas residenciais e comerciais, horários de abertura e fechamento de bares, o que é entretenimento por conta dos ruídos sonoros, entre outras regras. Durante a discussão, por exemplo, um assunto polêmico que gerou embates tratou da proibição de bares na rua Paranaguá, em razão dos barulhos alegados pelos moradores, que incomodam e atrapalham a rotina. A ideia foi derrubada.





Outro tema controverso que fez parte das tratativas envolveu a redução de 30 para oito metros a faixa sanitária que protege o leito de rios e fundos de vale. O retrocesso ambiental foi aprovado na lei de Parcelamento do Solo pelos vereadores, porém, acabou vetado por Belinati e a derrubada do trecho confirmada pelos parlamentares. “Não permitimos que as discussões se tornassem um balcão de negócios. Por isso, a partir de agora a cidade inteira vai ganhar”, refletiu o vereador Eduardo Tominaga (PP), que é líder do prefeito na Câmara.





“Londrina vive um momento especial com a atração de indústrias, o empresariado daqui acreditando, expandindo os negócios. (Essas leis) vêm para desburocratizar diversos procedimentos, o que vai fazer com que impulsione ainda mais a economia da cidade, isso gera mais empregos, renda, a própria prefeitura arrecada mais e pode investir mais no social”, afirmou Belinati.