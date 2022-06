Marco Brasil, de Londrina, assume cadeira na Câmara dos Deputados

O empresário e locutor de rodeios Marco Brasil (PP-PR) assumiu temporariamente uma cadeira na Câmara dos Deputados por um período de 120 dias na vaga de Valdir Rossoni (PSDB-PR), que se licenciou do cargo. Com isso, o PP volta a ser a segunda maior bancada da Casa, contando agora com 57 parlamentares. Após a posse em Brasília na quarta-feira (8) ao lado do líder do governo Bolsonaro na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), o deputado, que reside em Londrina, visitou o prefeito Marcelo Belinati (PP) e passou pela Câmara Municipal na tarde desta quinta-feira (9).

"É hora de olhar para a nação, independente de partido, olhar pelo nosso povo que está com dificuldade, principalmente as pessoas menos favorecidas. Trago na bagagem para esse cargo uma história de artista, de jogador, de policial rodoviário, de derrotas e vitórias. Me sinto preparado para ser um braço forte de Londrina, uma voz do Paraná em Brasília. Estarei lá para trabalhar e ser a voz de Londrina e do estado na Câmara Federal", discursou para os vereadores.

O Progressistas, partido do prefeito, tem a maior bancada na Câmara Municipal, com cinco vereadores: Ailton Nantes, Daniele Ziober, Fernando Madureira, Jessicão e Matheus Thum.





Marco Brasil é um premiado locutor de rodeios e apresentou programas de música sertaneja na televisão. Natural de Dracena (São Paulo), o empresário tem domicilio eleitoral em Londrina, mas fez votos espalhados no estado. Nas eleições de 2018, fez 62.584 votos, sendo 5.354 votos em Londrina (décimo mais votado na cidade) e ficou na segunda suplência. Em 2019, Marco Brasil chegou a presidir o diretório municipal do partido por curto período antes da reeleição do prefeito Marcelo Belinati (PP).





