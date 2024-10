Maria Tereza agradece eleitores no segundo turno e deseja sorte a Amaral

Tiago Amaral teve o apoio do governador Ratinho Junior, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros políticos representantes da extrema direita no Paraná e no Brasil.

"Eu acredito que fomos muito fortes, muito guerreiros. Foi uma luta desigual. A gente percebeu hoje, quando a gente fez várias denúncias de abuso de gente de fora vindo para cá para trabalhar. Tudo isso está registrado, não é segredo para ninguém, vocês acompanharam isso. Eu acredito que foi uma força muito maior do que a gente tinha, um poder econômico muito maior do que a gente tinha e isso se refletiu no resultado da eleição", avaliou.

Abilio Brunini vence adversário do PT em Cuiabá com 53,78% dos votos válidos

"O sentimento é de gratidão. Cem mil pessoas votaram Professora Maria Tereza e Eduardo Tominaga. Cem mil pessoas é muita gente e eu agradeço todo mundo por onde eu passei, todas as pessoas que me receberam. Quero que todas as pessoas com quem a gente assumiu o compromisso, com as instituições, com os conselhos, quero que essas pessoas continuem trabalhando pela melhora da nossa cidade como um todo e vamos seguir firme cuidando de Londrina, cada um do seu jeito", declarou Maria Tereza.

Apesar da derrota por uma diferença de mais de 32 mil votos no pleito municipal, a candidata Professora Maria Tereza (PP) comemorou o resultado, que apontou um aumento de quase 80% no número de eleitores entre o primeiro e o segundo turnos. Em 20 dias, ela saltou de 62.590 votos para 111.464. Após a confirmação da vitória de seu adversário, Tiago Amaral (PSD), a candidata dirigiu-se ao comitê de sua campanha, na rua Mossró (Centro), onde agradeceu aos seus apoiadores e voltou a queixar-se de desigualdades na disputa.





Mesmo com o crescimento de 78% no número de eleitores, o total de votos arregimentados pela candidata da situação no segundo turno ficou abaixo da quantidade de votos conquistados por Amaral no primeiro turno. Em 6 de outubro, Amaral teve 113.032 votos, o correspondente a 42,69% dos votos válidos. Maria Tereza teve 62.590 ou 23,64% da preferência dos eleitores.

Publicidade





No segundo turno, Amaral recebeu 143.745 votos e foi eleito com 56,32% dos votos válidos. A Professora Maria Tereza ficou com 111.464, o que representa 43,68%.





Maria Tereza lamentou as abstenções e defendeu a realização de uma campanha nacional de conscientização pela Justiça Eleitoral. No primeiro turno, 111.016 londrinenses não compareceram aos locais de votação ou 27,77% do total de aptos a votar. Neste domingo, o número de eleitores que não votaram foi ainda maior: 123.662, o equivalente a 30,94% dos eleitores.





"Infelizmente, muitas pessoas deixaram de exercer seu direito. Foram 111 mil eleitores no primeiro turno, o que passa da votação do segundo colocado. É bem diferente esse movimento que a gente vive e essa abstenção se repete em todas as cidades. O Brasil, de uma forma geral, repete essa abstenção em todas as cidades. O Brasil, de uma forma geral, tem que repensar esse processo democrático como está acontecendo. A gente precisa falar com o eleitor, o TRE precisa fazer um grande mutirão para que as pessoas regularizem os títulos para que possam votar em 2026."





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA