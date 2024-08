Maria Tereza é oficializada candidata à Prefeitura de Londrina

A ex-secretária municipal de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes foi oficializada candidata a prefeita de Londrina na noite desta quinta-feira (1°) em convenção realizada pelo Progressistas. O partido vai disputar a Prefeitura com chapa pura, com o vereador Eduardo Tominaga como vice.





O evento ocorreu no Recinto Milton Alcover, na SRP (Sociedade Rural do Paraná), e também oficializou a chapa de vereadores. Atualmente, o partido tem a maior bancada da CML (Câmara Municipal de Londrina), com seis representantes, sendo que cinco tentarão a reeleição. O objetivo é novamente conquistar a maioria no Legislativo.

A ex-secretária foi escolhida em março pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) para sua sucessão. Ele é o principal cabo eleitoral de Maria Tereza, que fez parte de praticamente toda a gestão de Belinati em Londrina.





A candidata ressaltou que o prefeito é fundamental na candidatura e que seu objetivo é fazer a cidade continuar avançando. “As pessoas podem ter esperança quando olharem para a minha candidatura porque nós já mostramos a que viemos. Estamos há oito anos transformando a cidade e temos a possibilidade de seguir avançando cada vez mais”, afirma Maria Tereza.

“Fizemos obras estruturais para grandes mudanças. As escolas caíam e a gente reformou as escolas. A gente construiu mais escolas e vamos avançar para o tempo integral. Em todas as áreas nós temos grandes avanços para acontecer”, completa a candidata, que defende que a autoestima do londrinense foi recuperada nos últimos anos.





À FOLHA, Belinati disse que hoje "Londrina está em outro patamar" e que escolheu Maria Tereza porque acredita que ela tem capacidade de fazer um bom trabalho - e, principalmente, evitar retrocessos.





