Maria Tereza e Tiago Amaral debatem propostas e voltam a se atacar em debate na Paiquerê 91,7

O debate organizado pela Rádio Paiquerê 91,7 na manhã deste sábado (19) teve um tom mais voltado às propostas, projetos e ideias de cada um dos candidatos à prefeitura de Londrina. Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), e Tiago Amaral (PSD) responderam perguntas sobre temas relevantes para a cidade de Londrina, assim como puderam levantar questionamentos um para o outro.

Conduzido pelo radialista JB Faria, no primeiro bloco os candidatos foram questionados sobre assuntos do dia a dia e que têm impacto direto na vida do londrinense, como o trabalho feito pela GM (Guarda Municipal) e a coleta de material reciclável. As perguntas foram formuladas pela equipe da Paiquerê 91,7.



Guarda Municipal



Sorteado a ser o primeiro a responder, Tiago Amaral afirmou que a GM precisa ser ampliada, já que, caso eleito, vai colocar guarda armada dentro das escolas. Enfatizando que o papel da guarda é cuidar do londrinense, disse que vai colocar equipes em pontos como Zerão (região central) e Lago Cabrinha (zona norte), que, segundo ele, hoje estão desassistidos.

Em sua fala, Maria Tereza garantiu que vai convocar todos os 148 agentes que estão no cadastro de reserva. A candidata destacou o papel que a tecnologia tem, com a ligação das câmeras das escolas diretamente com a GM, o que trouxe mais segurança para o ambiente escolar. Ela prometeu também criar a 'Patrulha Pet' para fazer a segurança de "todos".



Coleta seletiva

Questionados sobre o serviço de coleta seletiva em Londrina, a candidata do PP destacou a melhora nos valores repassados às cooperativas e aos seus cooperados, o que pode auxiliar em uma melhor organização do trabalho. Nesta semana, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e as sete cooperativas de coleta de recicláveis firmaram um contrato com a duração de um ano.

Tiago Amaral ressaltou que a coleta seletiva era muito melhor oito anos atrás e que o sistema foi "destruído" ao longo dos últimos anos. Ele também relacionou as mortes por dengue com o lixo espalhado a céu aberto na cidade. O candidato disse que vai reorganizar todo o sistema para que ele volte a ser um modelo.

