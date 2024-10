Marqueteiro anuncia saída da equipe de Maria Tereza após ‘trapalhada’ de campanha com PT

O marqueteiro político Andreoni Camargo, responsável pelo marketing digital da candidata de Londrina Maria Tereza (PP), anunciou o rompimento com a campanha na manhã desta quarta-feira (9), um dia após um imbróglio criado com a ex-candidata Isabel Diniz (PT).







Embora o anúncio tenha ocorrido depois da "trapalhada" eleitoral, o marqueteiro diz que sua saída não tem a ver com o episódio. A mesma justificativa foi dada pela equipe de comunicação de campanha.

Camargo deixa os trabalhos após mal estar gerado por um vídeo e texto publicados nas redes sociais da progressista em que ela rechaça o suporte da petista, poucas horas após a Diniz declarar apoio à candidata de Marcelo Belinati (PP), na tarde desta terça (8), mesmo sem o suporte oficial do Partido dos Trabalhadores.





Marcelo aproveitou a publicação e também comentou na publicação, dizendo que não tinham ou nem teriam o apoio do PT. Após a repercussão, o texto foi modificado e, mais tarde, voltou ao conteúdo original.

No "story" do Instagram em que anuncia sua saída da campanha, Camargo elogia a candidata e agradece à equipe, mas diz que, "por uma questão de ética profissional", os materiais de campanha não sairão mais com sua assinatura. Natural de Paranavaí, mas com atuação em Brasília, o profissional tem 16 anos de experiência em marketing político na internet e já chegou a publicar um livro sobre o assunto.