Ministro do STF André Mendonça vem a Londrina receber honraria da Câmara

O autor da proposta de honraria, Ailton Nantes (PP), esteve na FOLHA nesta segunda-feira (27) para divulgar o evento com o magistrado, que será aberto ao público. O vereador foi recebido pelo superintendente do Grupo Folha de Comunicação, José Nicolás Mejía.

Último ministro a tomar posse no Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2021, André Mendonça vai receber nesta semana dos vereadores de Londrina o título de cidadão honorário do município.

AGU e teologia na cidade





De acordo com o parlamentar, a proposição, instituída na lei municipal 13.373/2022, se justifica pelo fato de Mendonça ter começado sua carreira na Advocacia-Geral da União (AGU) em Londrina, no ano 2000. Em seguida, no cargo de procurador-seccional, o homenageado chefiou a unidade local do órgão entre outubro de 2004 e maio de 2006. “Naquele período ele demonstrou que tinha afeição por Londrina”, disse Nantes.





Imagem ilustrativa da imagem Vereadores darão título de cidadão honorário a André Mendonça

| Foto: Carlos Moura/SCO/STF

Quando morou em Londrina, o ministro ainda cursou teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana. Posteriormente, o juiz atuou em Brasília como pastor na Igreja Presbiteriana Esperança. Ligado a setores evangélicos da cidade, Ailton Nantes também é professor de teologia.