Ministros de Lula visitam o Paraná pela primeira vez para Festa da Colheita de Soja Livre de Transgênico

O Paraná recebeu neste final de semana a primeira comitiva ministerial da atual gestão do governo Lula.





Os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) participaram da I Festa da Colheita de Soja Livre de Transgênico, que aconteceu na manhã de sábado (25), na área de produção do acampamento Fidel Castro, localizado no município de Centenário do Sul (na região metropolitana de Londrina).





Cerca de 3 mil pessoas participaram do evento.







O cultivo de soja sem alterações genéticas é uma das metas dos produtores familiares vinculados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no Paraná. Em Centenário do Sul, o alimento é cultivado por 220 famílias que vivem numa área de 200 hectares dividida entre os acampamentos Fidel Castro e Maria Lara.

Durante a visita ao local, o Ministro da Agricultura destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos produtores paranaenses.





“Estamos aqui para trazer a mensagem de que a agricultura familiar será muito valorizada neste governo. Não somos contra o transgênico, mas temos que enxergar as oportunidades de mercado. Existe um nicho importante para a soja não transgênica, tanto é que os produtores deste produto estão conseguindo vendê-lo por R$ 24 a mais por saca, obtendo um ganho de renda muito maior e temos que valorizar isso”, enfatizou Carlos Fávaro.





