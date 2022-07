Moro confirma pré-candidatura ao Senado e vai enfrentar Alvaro Dias

O ex-juiz Sergio Moro anunciou nesta terça-feira (12) em Curitiba sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de outubro deste ano. Filiado ao União Brasil, Moro poderá disputar a vaga com o ex-aliado Alvaro Dias (Podemos), que deverá tentar a reeleição. Só um senador por estado será eleito neste ano.



Moro disse que tomou a decisão de concorrer ao Senado depois de percorrer o estado – no dia 14 de junho, ele anunciou que se candidataria pelo Paraná, depois de ter seu registro no diretório do União Brasil de São Paulo rejeitado pela justiça eleitoral, mas não disse para qual cargo. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, seu nome também aparecia na disputa para o governo do estado. Outra opção seria concorrer para deputado federal.

“O que eu mais ouvi foi o desejo das pessoas para que eu concorresse ao Senado. Acabei fazendo essa escolha, acho que vou poder contribuir mais com o país e com o União Brasil dentro do Senado”, afirmou Sérgio Moro. “Nós podemos ter anos difíceis pela frente, e nesses anos difíceis nós vamos precisar de lideranças que não sumam do cenário político”.





O ex-juiz chegou a se filiar ao Podemos, no ano passado, quando ensaiou sua pré-candidatura à presidência da República (com o apoio de Alvaro Dias), mas deixou o partido em maio deste ano. “Seria necessário a gente ter uma estrutura partidária robusta e condições de concorrer em igualdade. Não foi possível no Podemos, isso e outros motivos fizeram com que eu fosse para o União Brasil”, disse o ex-ministro de Jair Bolsonaro.





