Moro reage à tentativa de cassação de mandato e diz que PL trabalha 'para o PT e para corruptos'

O ex-juiz federal e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União) reagiu, pelo Twitter, à tentativa do PL, partido de Jair Bonsonaro, de tentar cassar sua diplomação. Em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, o ex-magistrado derrotou nas urnas o senador Alvaro Dias (Podemos), que figurava como favorito, e Paulo Martins (PL), candidato da chapa do presidente não reeleito.





Nas redes sociais, Moro disse que soube pela imprensa do processo impetrado por Fernando Giacobo, presidente do PL no Paraná, e acusou a ele e a Martins de serem “maus perdedores” que “resolveram trabalhar para o PT e para corruptos”.

Ele também disse que garante sua “lisura” nas eleições e que os perdedores tentam vencer “no tapetão”