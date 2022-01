Morre Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo

O escritor Olavo de Carvalho, guru bolsonarista, morreu na noite desta segunda-feira (24), aos 74 anos, na região de Richmond, na Virgínia (EUA), onde estava hospitalizado.



A morte foi anunciada pela família nos perfis oficiais do escritor nas redes sociais. Foi também confirmada pelo cineasta Josias Teófilo, próximo a Olavo.



"A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", diz o comunicado divulgado na madrugada desta terça (25).



A causa da morte não foi informada.

Ele recebeu o diagnóstico de Covid-19 no dia 15 de janeiro, segundo administradores do grupo do Telegram que reúne os seguidores do ideólogo bolsonarista.



A mensagem sobre o diagnóstico da doença foi compartilhada depois de Olavo ter cancelado por duas semanas consecutivas as lives que transmite para os assinantes pagos de seu curso online de filosofia.



O escritor deixa a mulher, Roxane, oito filhos e 18 netos.