MP recomenda suspensão de mudança em lei que beneficia escola particular em Londrina

O MP (Ministério Público) expediu recomendação administrativa para que a Prefeitura de Londrina suspenda a tramitação de um PL (projeto de lei) que permite a construção de um colégio particular na zona sul em área próxima de fundo de vale, que está em tramitação na Câmara de Vereadores.

A recomendação também é direcionada aos parlamentares, para que rejeitem a aprovação do PL, que é analisado nas comissões especiais do Legislativo. O documento chegou à prefeitura e à Câmara após a discussão do texto em audiência pública na última quarta-feira (23).

O projeto de lei prevê alteração na Lei de Uso e Ocupação do Solo para permitir ao Colégio Adventista construir uma unidade na Avenida Ayrton Senna, às margens da Rodovia Celso Garcia Cid, próximo a um fundo de vale. Há 41 anos em Londrina, a instituição de ensino está localizada, atualmente, em uma avenida do Jardim Shangri La, na zona oeste.



O texto dá autorização para a construção de um prédio com 12 metros de altura em uma área com verticalização máxima de oito metros. O investimento será de aproximadamente R$ 30 milhões.

Na justificativa do PL, o prefeito Marcelo Belinati (PP) argumenta que a unidade vai atender mais de 1.500 alunos, justificando o interesse social da proposta. Além disso, as medidas pretendidas estariam dentro das regras propostas na revisão do Plano Diretor.

Entretanto, a 20ª Promotoria Pública de Londrina considerou o PL inconstitucional justamente por ser direcionado a uma instituição privada específica, ferindo princípios previstos no Artigo 37 da Constituição Federal – a impessoalidade é um deles.

A Prefeitura de Londrina informou, por meio da assessoria de imprensa, que a recomendação foi recebida e será analisada pela Procuradoria do Município antes de se manifestar.

A assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores informou que a recomendação foi protocolada e que deve ser lida em plenário na quinta-feira (31). Entretanto, por ser de autoria do Executivo, o PL só pode ser retirado de tramitação pelo líder do prefeito, o vereador Eduardo Tominaga (PSD).



