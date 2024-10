MP vai apurar participação suspeita de empresa em pregão da Prefeitura de Londrina

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 26ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, instaurou na última quarta-feira (9) uma notícia de fato para apurar a participação da empresa Cirúrgica Medplus LTDA, de Maringá, em um pregão eletrônico para registro de preços de medicamentos em Londrina.







De acordo com a representação, dois assessores executivos lotados na chefia de gabinete do prefeito Marcelo Belinati (PP) compõem o quadro societário da empresa, que foi selecionada no pregão realizado em agosto.

O MPPR aponta que a Nova Lei de Licitações (n° 14.133/2021) determina que “não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria”.





Com a instauração da notícia de fato, a Promotoria iniciou a apuração do possível ato ilícito praticado pelos agentes públicos, solicitou o contrato social da empresa e a íntegra do pregão eletrônico citado na representação.

