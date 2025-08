Na volta aos trabalhos ALEP discute suspensão de Freitas e contratos polêmicos

Curitiba - A possível suspensão do deputado Renato Freitas (PT) e discussões sobre contratos firmados pelo governo de Ratinho Júnior (PSD) deverão movimentar a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na volta aos trabalhos, após o recesso parlamentar. As atividades da Alep serão retomadas nesta segunda-feira (4) e por enquanto não há projetos de grande impacto na pauta.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A tendência é que a bancada de oposição volte a focar em licitações e contratos polêmicos feitos pelo governo. Um assunto que deve voltar à pauta da oposição é a licitação para o programa Descomplica Paraná, no valor de R$ 871 milhões.





Para o líder da oposição na Alep, deputado Arilson Chiorato (PT), a licitação foi direcionada para o Consórcio CiX Experience Paraná, o escolhido pelo governo para administrar as 20 Centrais de Atendimento ao Cidadão que serão instaladas no estado.

Publicidade





Em outubro do ano passado, o desembargador Rogério Etzel, do Tribunal de Justiça do Paraná, suspendeu a licitação, após contestação de uma das empresas participantes. O governo lançou um novo edital em janeiro e o vencedor foi o Consórcio CiX Experience, formado pelas empresas CiX Citizen Experience, Quipux S.A.S do Brasil e Urban Participações Ltda., com um custo de R$ 27,07 por atendimento.





A Cix administra unidades de atendimento ao cidadão em Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Espírito Santo. O governo nega qualquer irregularidade.

Publicidade





Privatização da Celepar





Publicidade

Outro assunto polêmico no segundo semestre deverá ser a privatização da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). O objetivo do governo é concluir a privatização até o fim deste ano, mas a operação vem esbarrando em uma série de entraves técnicos e legais. A autorização para a desestatização foi aprovada em novembro do ano passado pela Alep.





Continue lendo na Folha de Londrina: