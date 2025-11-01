Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
“inoportuno”

Não é o momento para discutir a PEC da Segurança, avalia especialista

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
01 nov 2025 às 10:58

Compartilhar notícia

Tomaz silva/Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 18/2025, chamada de PEC da Segurança Pública, pode representar um avanço no combate ao crime organizado no Brasil, mas o momento em que o texto está sendo debatido é “inoportuno”. Essa é a avaliação do professor e doutor em Ciências Sociais da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) Cezar Bueno de Lima. A proposta também não é consenso entre parlamentares ouvidos pela FOLHA.

A proposta foi enviada ao Congresso Nacional em abril de 2025 e articulada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Uma das principais mudanças é conferir status constitucional ao SUSP (Sistema Único de Segurança Pública), instituído em 2018 por lei ordinária. Na prática, a PEC amplia o papel do governo federal ao estabelecer diretrizes para a política nacional de segurança pública.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


A medida é uma das apostas do governo Lula (PT) para enfrentar o crime organizado e ganhou espaço no debate nacional após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que terminou com 121 mortos, incluindo quatro policiais.


Para Lima, discutir uma proposta dessa dimensão logo após um evento como a operação no Rio não é adequado, pois o tema exige serenidade e debate aprofundado. Ele recorda que a expansão das facções criminosas — especialmente após o Massacre do Carandiru, em 1992 — é um problema histórico e estrutural no país.

Publicidade

“Temos mais de 50 facções criminosas operando o que chamamos de indústria do controle do crime. Essas facções funcionam como empresas: têm donos, divisão de trabalho e diversificação de produtos, todos ilegais. Para resolver uma situação como essa, é preciso discutir em momentos de normalidade, com muita racionalidade, técnica e ampla participação dos entes envolvidos”, afirma o professor, que vê a PEC como “uma proposta boa”.


O governo federal pretende atualizar as competências da PRF (Polícia Rodoviária Federal) — que passará a realizar o policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias — e da PF (Polícia Federal), que poderá atuar em crimes ambientais e no enfrentamento de organizações criminosas e milícias privadas.


O Ministério da Justiça alterou a redação da PEC para reforçar que a União não pretende invadir prerrogativas dos governos estaduais — ponto que vinha sendo criticado por governadores. O texto agora deixa claro que as competências federais “não excluem as competências comuns e concorrentes dos demais entes federativos relativas à segurança pública e à defesa social”.

“Em que pese esse evento trágico, estamos a um ano das eleições. É muito difícil convencer o Congresso diante da polarização política que está dada. Neste momento, é muito difícil fazer avançar essa proposta de integração da política de segurança pública e de criação de um sistema único. É uma ideia interessante, mas que exige consonância e consenso”, completa Lima. “Não podemos oferecer uma resposta simples para um problema estrutural muito grave, que é a crise da segurança pública no Brasil.”

Cadastre-se em nossa newsletter


Leia a reportagem completa na Folha de Londrina


Imagem
Especialista vê momento ruim para discussão da PEC da Segurança
A PEC 18/2025, proposta pelo governo Lula, busca integrar a segurança pública no Brasil, mas enfrenta críticas e desafios políticos no atual cenário.
PEC da Segurança Emenda Constitucional Proposta de Emenda Constitucional Segurança Pública
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas