Não encontrou o título de eleitor? Veja outros documentos válidos para votar

Quem não encontrar o título de eleitor vai poder votar nas eleições deste ano, que terão o primeiro turno neste domingo (2). Basta separar um documento com foto -mesmo que esteja vencido.





Os seguintes documentos são aceitos:

- identidade;

- carteira de motorista;

-certificado de reservista;

-carteira de trabalho;

-passaporte;

-identidade funcional emitida por órgão de classe.

Os e-Títulos (baixe no Play Store do Android ou no App Store do iPhone) daqueles que fizeram o cadastro biométrico têm foto, portanto também são válidos.





O aplicativo deve ser baixado até este sábado (1º). Não serão aceitas certidões de nascimento ou de casamento.