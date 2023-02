“Não sou Lula nem Bolsonaro”: deputado Marco Brasil adota tom contra polarização

Residente em Londrina, o locutor de rodeios Marco Brasil (PP) passou recentemente a engrossar as fileiras de deputados federais com base de atuação no município.





Agora a cidade conta com quatro representantes na Casa: além do recém-chegado, a lista tem Diego Garcia (Republicanos), Filipe Barros (PL) e Luísa Canziani (PSD).



A vaga de Brasil já era dada como certa desde o fim de dezembro, quando Ricardo Barros (PP), titular da cadeira em Brasília, havia sido nomeado para a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná.





Antes disso, no entanto, o maringaense decidiu tomar posse na Câmara dos Deputados para, logo em seguida, licenciar-se do cargo e voltar ao primeiro escalão do governo Ratinho Junior (PSD).

Oficialmente empossado, o antigo suplente faz movimentos para estreitar laços com outros atores da política local. Entre os compromissos, ele esteve na sessão da Câmara Municipal de Londrina (CML) da última quinta-feira (16).





“Estou à disposição. Eu gosto muito de ouvir e tentar resolver – claro que deputado não faz milagre, né”, disse Marco Brasil em entrevista à FOLHA, logo após discursar na tribuna do Legislativo local.





