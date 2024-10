No domingo, 805.507 eleitores devem ir às urnas na Região Metropolitana de Londrina

Formada por 25 cidades, a RML (Região Metropolitana de Londrina) engloba uma população de mais de 1,13 milhão de pessoas. Neste domingo (6), os 805.507 eleitores vão às urnas escolher seus representantes nas prefeituras e nas câmaras de vereadores para os próximos quatro anos (2025-2028).





Na cidade-polo, são 399.855 eleitores enquanto outros 405.652 estão espalhados pelas demais cidades do entorno. Com municípios tão diversos, como no caso de Bela Vista do Paraíso, que é um dos 18 municípios do Paraná a ter candidatura única para prefeito, a FOLHA reúne informações sobre as eleições nas 24 cidades que contornam a metrópole Londrina.

Nesses municípios, 1.972 candidatos a vereador disputam uma dentre as 224 vagas disponíveis nos legislativos municipais.





CAMBÉ

Na cidade que tem 76.626 eleitores, cinco candidatos disputam o cargo de prefeito. Em busca da reeleição, Conrado Scheller é o nome da coligação formada pelos partidos PSD, PL, Avante, MDB, PRD, PSB, Republicanos, Podemos e União Brasil.





Alexandrino é o representante do PDT e Agir. Também na disputa, Jorge Teodoro representa o PT, PCdoB e PV em Cambé, enquanto que Vermelho da Rádio é do PP. Fechando a lista, Paulo Soares é o nome do Novo, PRTB e PMB na cidade. No Legislativo, são 158 candidatos concorrendo a 10 vagas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: