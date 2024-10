Número de prefeitas eleitas cresce 9%, e 7 capitais terão 2º turno com mulheres

No primeiro turno das eleições municipais, realizado neste domingo (6), 717 mulheres foram eleitas prefeitas, um aumento de 9% em relação ao primeiro turno de 2020.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre elas, 44% foram reconduzidas para um segundo mandato, conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com 99,99% das urnas apuradas.

Publicidade



Em Ponta Grossa (PR) e em Uberaba (MG), as atuais prefeitas, Elizabeth Schmidt (União Brasil) e Elisa Araújo (PSD), respectivamente, disputarão o segundo turno.



No grupo de 103 cidades com mais de 200 mil eleitores, cinco elegeram mulheres no primeiro turno.

Mara Bertaiolli (PL) foi a primeira mulher a ser escolhida para a prefeitura de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Foram reconduzidas Marilia Campos (PT), em Contagem (MG), Margarida Salomão (PT), em Juiz de Fora (MG), Suéllen Rosim (PSD), em Bauru (SP), e Nina Singer (PSD), em São José dos Pinhais (PR).

Publicidade



Em 13 cidades, haverá segundo turno com candidatas. O número inclui sete capitais: Aracaju, Campo Grande, Curitiba, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho.



Na capital sul-mato-grossense, a disputa será entre duas candidatas: Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP).

Publicidade



Das 2.344 candidatas ao cargo, 30% foram eleitas, alta de cinco pontos percentuais em relação a 2020 nessa etapa do pleito.



De 2004 a 2012, o número de candidatas eleitas seguia uma tendência de alta, quando chegou a 31,7%. Em 2016, foram 30,1% as que se candidatas e tiveram sucesso, taxa que diminuiu quatro pontos percentuais em 2020, quando ficou em 25,8%.

Publicidade



O crescimento foi puxado por partidos de centro, que elegeram 367 prefeitas, enquanto a direita e a esquerda elegeram 239 e 111, respectivamente.



Já os cinco partidos que levaram mais mulheres ao Executivo até o momento foram MDB (128), PSD (101), PP (89), União Brasil (87) e PL (60). O PT elegeu mulheres para 41 prefeituras no primeiro turno.

Publicidade



Roraima, com quatro eleitas, Rio Grande do Norte, com 42, e Paraíba, com 54, são os estados que proporcionalmente tiveram mais municípios com mulheres eleitas neste primeiro turno.



Ao todo, 2.344 mulheres disputaram prefeituras em 1.969 cidades. Nas capitais, foram 41 candidatas e ante 151 candidatos que disputaram o cargo. O maior número foi em Aracaju que teve cinco candidatas e três candidatos. Em Manaus, Cuiabá, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e Rio Branco não houve candidaturas femininas.

Publicidade