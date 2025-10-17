Pesquisar

CONCLUSÃO PRORROGADA

Obras no Museu de Artes de Londrina atrasam e fica R$ 419 mil mais cara

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
17 out 2025 às 10:49

Emerson Dias/Arquivo/N.Com
A reforma do Museu de Artes de Londrina, instalado no prédio da antiga Rodoviária da rua Sergipe (região central), vai custar R$ 419 mil a mais e teve o prazo de conclusão prorrogado para fevereiro de 2026, após a aprovação de um aditivo pela Prefeitura de Londrina.


A ordem de serviço foi assinada em abril deste ano, com previsão inicial de entrega para 31 de outubro, mas apenas 57% dos trabalhos foram executados até o momento. Com o reajuste, o valor total da obra chega a R$ 2,16 milhões.

Calçadas e grades


No ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, a empresa responsável pela execução informou que a Secretaria de Cultura solicitou a recuperação das calçadas em petit-pavé e mudanças nas grades. Também houve necessidade de serviços complementares, como o lixamento de paredes e tetos na área interna e novas intervenções pontuais.


Na manhã desta sexta-feira (17), trabalhadores faziam a limpeza da fachada do Museu de Artes.

A FOLHA apurou junto à Secretaria Municipal de Cultura que, apesar da necessidade do aditivo de prazo para atender novas demandas, a expectativa é que a obra seja concluída até dezembro deste ano, em tempo para as comemorações do aniversário de Londrina.


A revitalização da calçada da rua Sergipe, por exemplo, que não estava prevista no projeto original, é vista pela pasta como uma oportunidade, já que dificilmente as intervenções seriam realizadas em outro momento, com a obra já finalizada. A melhoria também permitirá adequar o passeio, garantindo acessibilidade no acesso ao Museu.

Vilanova Artigas


O prédio, inaugurado em 1952, foi a quarta rodoviária de Londrina e é uma das obras projetadas pelos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. O Museu foi aberto em 1993, com a escultura A Eterna Primavera, de Auguste Rodin, na exposição inaugural. A revitalização do edifício começou em 2019, com investimento de R$ 1,2 milhão. A obra foi entregue em 2020, mas o espaço segue fechado desde então.

