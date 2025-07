Obrigatoriedade do Contorno Leste de Londrina integra edital do Lote 4

A obrigatoriedade de construção do Contorno Leste de Londrina consta na versão mais recente do edital do Lote 4 da concessão das rodovias do Paraná. Em maio, uma reunião em Brasília entre lideranças políticas e representantes da sociedade civil organizada definiu a alteração na redação do edital para deixar clara a necessidade de execução da obra — o que agora está explícito no documento.





A FOLHA teve acesso ao trecho do edital que cita que o Contorno Leste terá a função de atender ao tráfego de longa distância, eliminando a passagem desses veículos pela área urbana de Londrina. A via será uma importante ligação entre a PR-445 e a BR-369, mantendo conexão com o contorno de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





Desde 2023, há uma sinalização positiva do governo federal para incluir a obra nos contratos de concessão. Inicialmente, ela foi projetada para o Lote 3, mas acabou sendo transferida para o Lote 4. Em dezembro de 2024, a FOLHA mostrou que apenas o EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) constava no PER (Programa de Exploração da Rodovia), com prazo de cinco anos para ser realizado, o que trouxe dúvidas sobre a execução do contorno.





Como se trata de uma obra de grande porte incluída nos momentos finais da discussão sobre o Lote 4, ainda não há um valor exato para sua execução, pois diversos estudos seguem pendentes. Um deles é o EVTEA, que deverá ser entregue no segundo ano da concessão. Já o projeto executivo e a licença ambiental estão previstos para o quarto e o quinto anos, respectivamente. O início das obras está programado para o sexto ano, ou seja, 2031, caso não haja atrasos na assinatura do contrato.





O edital também prevê que os impactos em termos de recomposição econômico-financeira das obras “deverão ser incorporados mediante revisão contratual”, com base no projeto executivo aprovado. A previsão é que o leilão no Lote 4 na B3 aconteça no terceiro trimestre de 2025.

Obrigatoriedade da obra

Em entrevista à FOLHA, a deputada federal Luísa Canziani (PSD), que coordena a Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Região de Londrina, destaca que a nova redação do edital torna clara a obrigatoriedade da obra. “O nosso trabalho e a nossa articulação foram justamente para garantir que estivesse explicitamente descrito no edital que é necessário fazer o estudo do EVTEA no segundo ano, o projeto executivo no quarto ano, e depois a licença e o início das obras do Contorno, no sexto ano. A ideia era deixar tudo isso claro, sem aquela questão do 'gatilho' que tinham colocado inicialmente na redação”, afirma a parlamentar.

Canziani reforça que uma redação ambígua poderia comprometer a execução da obra no futuro e ressalta o trabalho da comissão e das lideranças que participaram da reunião de maio — os deputados federais Luiz Carlos Hauly (Podemos) e Lenir de Assis (PT) também estiveram no encontro. “Agora o plano de outorga está do jeito que a gente queria. Só falta a aprovação do ministro [dos Transportes, Renan Filho] para que a ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] possa incluí-lo no PER”, acrescenta a deputada, que entende que a concessão do pedágio foi uma “janela de oportunidade” para viabilizar o contorno. “É uma obra cara, que dá trabalho, não só pela execução, mas pelo planejamento e pelos estudos. É um processo moroso e nós conseguimos aproveitar esse momento. Agora está cada vez mais claro que é, sim, uma obrigação que deve ser cumprida."

A reportagem questionou a ANTT sobre as alterações no edital da concessão, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.





Entindades Comemoram





A presidente do Sinduscon (Sindicato da Construção Civil) Paraná Norte, Célia Catussi, reforça que o Contorno Leste é uma demanda urgente para Londrina. “Tem um papel estratégico no crescimento da nossa região, principalmente ao melhorar a acessibilidade ao aeroporto [de Londrina]”, afirma.



Ela avalia que, com a definição do cronograma, ficará mais fácil para o setor produtivo se planejar para o desenvolvimento da região. “Ter uma infraestrutura à altura do porte da nossa cidade e da nossa região é fundamental para o nosso crescimento. Não existe cidade grande, desenvolvida, sem mobilidade.”



De forma semelhante, o presidente do CEAL (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Marcos Dantas de Oliveira, diz que a obra representa um avanço importante na qualidade de vida dos londrinenses, promovendo uma cidade mais conectada, segura e eficiente.





“O Contorno Leste é uma via estratégica que conecta diferentes regiões de Londrina, facilitando o fluxo de veículos e reduzindo o trânsito nas áreas centrais. Com essa infraestrutura, conseguimos melhorar a mobilidade urbana, diminuir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança nas nossas ruas”, diz Oliveira, que acrescenta que o contorno ainda contribui para o desenvolvimento econômico, atraindo investimentos e facilitando o transporte de mercadorias.



Vera Antunes, presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), entende que a nova versão do edital é a garantia de que a obra realmente vai sair do papel. “O Contorno Leste vai encurtar distâncias, tirar o tráfego pesado do perímetro urbano e abrir uma nova frente de desenvolvimento, trazendo mais segurança. O resultado veio de uma reivindicação da Comissão de Infraestrutura da Região de Londrina, mostrando que a união do poder público, representantes políticos e entidades do setor produtivo é o caminho para conseguirmos mais obras e recursos para a cidade”, frisa Antunes.

O presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo Janene El-Kadre, avalia a formalização da obrigatoriedade da obra como uma “conquista significativa”.





“Desde 2023, já existia o compromisso com o Contorno Leste, mas a obrigatoriedade ainda não estava clara no contrato. Agora, com a formalização, há mais segurança e confiança de que a obra realmente sairá do papel. Trata-se de um avanço estratégico para a mobilidade urbana, o escoamento da produção e o fortalecimento da logística de Londrina e de toda a região Norte do Paraná — com impacto direto no setor agropecuário”, finaliza.





