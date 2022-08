Oito a cada dez deputados estaduais do Paraná tentam a reeleição este ano

Dos 54 deputados estaduais em mandato na Assembleia Legislativa, 49 disputarão as eleições neste ano. Ao todo, 43 parlamentares, ou 79,62% do total, tentam a reeleição para poder permanecer na suas cadeiras por mais quatro anos, outros seis buscarão uma vaga na Câmara dos Deputados e cinco não estarão na disputa. No Estado, são 872 candidatos que registraram candidaturas para concorrer às 54 cadeiras na AL, o que equivale a uma concorrência de 16,14 candidatos a deputado por vaga. O prazo de registro de candidaturas finalizou nesta segunda-feira (15).

A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16) e os deputados terão, como os demais candidatos, somente 45 dias para se dividir entre a campanha e atividades parlamentares. Em 2018, houve uma renovação expressiva na AL, com 40% de novos parlamentares eleitos. Em 2014, a renovação havia sido um pouco menor de 38%.





O presidente da AL, Ademar Traino (PSD), disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (15) que neste período oficial de campanha a única mudança foi a antecipação da sessão ordinária das quartas-feiras de manhã para terças à tarde. "Até pelo período eleitoral e sem prejuízo de pauta, nós fizemos entendimento com todos os deputados e iremos proceder dessa forma". Questionado se o recesso parlamentar suspenso em julho seria feito em setembro, Traiano disse que ainda está em estudo, mas afirmou que a Casa ainda precisa aprovar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) até a primeira quinzena do próximo mês.





Apesar da concorrência forte, os deputados estaduais que buscarão a reeleição ou a vaga na Câmara dos Deputados não podem utilizar a estrutura de gabinete para tirar vantagem neste período. Os funcionários de gabinete só podem trabalhar em campanha fora do horário de expediente ou devem estar devidamente licenciados do cargo, segundo a legislação eleitoral. Desde julho, as sessões solenes de entregas de títulos de Cidadania e menções honrosas estão suspensas e neste período estarão permitidas apenas audiências públicas.