Paiquerê 91,7 e RICtv promovem debates com candidatos de Londrina neste sábado

Os londrinenses terão duas novas oportunidades para conhecer melhor as propostas dos candidatos à Prefeitura. O primeiro debate do segundo turno, realizado na última segunda-feira (14), foi marcado por acusações mútuas e a cidade acabou ficando em segundo plano.





Neste sábado (19), a Rádio Paiquerê 91,7 e a RICtv Record Londrina realizarão seus debates - em formatos diferentes - com participação da ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD).



Pela manhã, a partir das 10h30, a Paiquerê 91,7 transmite no rádio e no YouTube (com imagens) o embate entre os prefeituráveis. A organização prevê blocos de temas importantes à sociedade londrinense e de perguntas livres entre Tiago e Maria Tereza. Entidades também vão enviar suas perguntas para os candidatos. Para quem perder o debate pela manhã, a Paiquerê 91,7 fará uma reprise a partir das 19h de sábado.





“Vamos discutir Londrina. Todo mundo sabe que o nosso Jornal da Manhã vive, gravita em torno da cidade, e os principais pontos levantados pelo Jornal da Manhã estarão no debate”, afirma o radialista e proprietário da Paiquerê 91,7, JB Faria.

TV ABERTA

A RICtv fará o segundo debate na TV aberta da cidade. Das 19h às 21h deste sábado, também com transmissão pela rádio Jovem Pan News Londrina, a emissora trará um formato que permitirá o confronto direto entre os candidatos.





De acordo com a organização, os candidatos terão o mecanismo do “banco de tempo”. Eles começam o bloco com o mesmo tempo no cronômetro e, conforme vão falando, o relógio é disparado.





No 1º e 3º blocos, cada candidato começa com 10 minutos, que devem ser usados para perguntar, responder, debater e comentar. No 2º e 4º blocos, haverá duas rodadas de 10 minutos (5 minutos para cada candidato) para debate sobre um tema sorteado pelo mediador. No quarto bloco será possível fazer as considerações finais também.





