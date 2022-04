Paraná tem mudanças no comando da Segurança Pública e Detran

O Paraná anunciou nesta quarta-feira (27) a troca do comando da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Romulo Marinho Soares deixa o cargo e será substituído por Wagner Mesquita, que estava na direção-geral do Detran-PR.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Delegado da Polícia Federal, Mesquita assume o cargo pela segunda vez. Ele já trabalhou na Diretoria de Operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e possui mais de 30 anos de experiência na área de segurança pública.

Continua depois da publicidade





Mesquita assume as funções nesta semana. O novo diretor-geral do Detran-PR será Adriano Furtado, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ex-superintendente da PRF no Paraná. Ele era diretor de Operações do Detran.