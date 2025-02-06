Parlamentares protocolam projeto para derrubar resolução sobre aborto legal em crianças e adolescentes

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) e deputados conservadores protocolaram nesta semana PDLs (Projeto de Decreto Legislativo) para tentar derrubar a resolução aprovada em dezembro pelo Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) que estabelece diretrizes para o aborto legal em crianças e adolescentes.
Na Câmara dos Deputados, a iniciativa é capitaneada pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ) e assinada por 42 parlamentares de partidos conservadores ou do centrão, como PL, União Brasil e PSD.
O texto afirma que a resolução extrapola a competência do conselho, e diz que o documento visa legislar e expandir o direito ao aborto no Brasil.
As normativas do Conanda estabelecem protocolos para a interrupção da gestação já previstas em lei, como a orientação de que crianças e adolescentes devem ter prioridade nos serviços de aborto legal, "sem a imposição de barreiras sem previsão legal".
Uma tentativa de derrubar a resolução na Justiça falhou, depois que o pedido da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi rejeitado em janeiro.
Uma das principais disputas é relacionada ao tempo gestacional. O PDL protocolado na Câmara afirma que "causa ojeriza o fato de o artigo seguinte prever que o limite de tempo gestacional para o aborto não possui previsão legal e não deve ser utilizado como instrumento de óbice para a realização do procedimento".
O Conanda afirma que a idade gestacional não foi discutida porque não é de competência do órgão -o Código Penal não estabelece limite de semanas no caso das condicionantes de aborto legal.
No Brasil, hoje, o aborto é legal em casos de estupro, risco de vida para a gestante e anencefalia fetal.
Não há previsão de que os projetos apresentados sejam analisados pelo plenário das Casas, mas a apresentação deles eleva a pressão dos movimentos sobre o governo federal.
A gestão Lula se posicionou contra a aprovação da resolução, em ação coordenada pela Casa Civil, que determinou que os conselheiros ligados à administração votassem contra o texto.
A posição gerou desconforto no governo e evidenciou um racha entre os movimentos sociais feministas e o Executivo, que tem se mantido distante de assuntos da pauta de direitos reprodutivos.
Com a apresentação de projetos que visam derrubar a resolução do conselho, que é ligado ao Executivo, ativistas ligadas à causa do aborto têm, reservadamente, expressado preocupação sobre qual será a posição das bancadas governistas se o PDL for levado para a pauta.
Os projetos também demonstram que 2025 deve ser mais um ano em que a pauta do aborto legal em crianças e adolescentes deve ter atenção das bancadas conservadoras.
Em 2024, a principal agenda da bancada foi a tentativa de aprovar o PL 1904, que estabelecia limite de idade gestacional para a interrupção prevista em lei. Ela terminou em derrota parcial, com a aprovação da urgência do projeto, sem a deliberação sobre o conteúdo da proposta, após repercussão negativa.
CFM critica ação no STF que pede autorização para enfermeiro fazer aborto legal
CFM critica ação no STF que pede autorização para enfermeiro fazer aborto legal